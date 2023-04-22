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«Где не будет русских»: Эксперт из ВСУ Сергей Кривонос заявил об условиях для победы

Армия
«Где не будет русских»: Эксперт из ВСУ Сергей Кривонос заявил об условиях для победы

Экс-заместитель командующего одного из подразделений ВСУ Сергей Кривонос рассказал, как украинская армия может провести удачное контрнаступление.

Армия Украины способна удачно пройти некоторые российские территории только в случае плохой подготовки и дефицита людей в ВС РФ, заявил Кривонос в эфире «Пятого телеканала» Украины.

Он отметил, что хорошим примером подобного вражеского успеха в теории может является «Линия Сталина», которая была сделана в 1941 году. Однако немецкие солдаты смогли ее пройти, благодаря тому, что в тех окопах не было русских солдат.

«Для нас главное – наступать там, где не будет русских в этих окопах», - резюмировал Кривонос.

Ранее сообщалось, что блогер Юрий Подоляка рассказал об упадке боевого духа в рядах ВСУ. По мнению эксперта, это связано с тем, что военные Украины видят явные успехи ВС РФ.
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