Ребенок погиб в ДТП с участием Toyota и Volkswagen в подмосковной Истре

Несовершеннолетний скончался от полученных травм. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В числе тех, кто оказался в больнице, — подросток 2006 года рождения. Правоохранители работают на месте аварии, устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП.