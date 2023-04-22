Ребенок погиб в ДТП с участием Toyota и Volkswagen в подмосковной Истре

Смертельное ДТП с участием Toyota и Volkswagen произошло в подмосковной Истре. В результате аварии погиб ребенок 2012 года рождения, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.
Трагедия случилась около 15:42 на трассе Духанино — Андревское — Истра. По предварительной информации, водитель японской иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen.
Несовершеннолетний скончался от полученных травм. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В числе тех, кто оказался в больнице, — подросток 2006 года рождения. Правоохранители работают на месте аварии, устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Ижевске троллейбус столкнулся со световой опорой. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась четырем местным жителям.