Пьяная противница УПЦ попыталась сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре и назвала верующих «чертями»

Противница канонической УПЦ в нетрезвом состоянии совершила попытку срыва богослужения в Киево-Печерской лавре и назвала прихожан обители «чертями православными». Видео публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Женщина в нетрезвом состоянии оскорбляла прихожан Киево-Печерской лавры, обращаясь к сотрудникам правопорядка на «ты» и требуя «вести себя достойно». Нарушительницу спокойствия вывели с территории обители.
Ранее трое верующих Киево-Печерской лавры и правозащитница Виктория Кохановская попали под домашний арест. Накануне киевская полиция сообщила, что четыре человека задержаны за проникновение в опечатанный корпус обители.