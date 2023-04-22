Военный эксперт Виктор Литовкин: Запад давно понял тщетность борьбы с Россией, как с ракетно-ядерным государством

Запад давно уже прекрасно поняли, что сражаться против России не имеет никакого смысла, поскольку победить им все равно не удастся. Однако им пока выгодно вести информационно-пропагандистскую игру против нашей страны. Такое мнение в эксклюзивной беседе с ФАН выразил военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.