Запад давно уже прекрасно поняли, что сражаться против России не имеет никакого смысла, поскольку победить им все равно не удастся. Однако им пока выгодно вести информационно-пропагандистскую игру против нашей страны. Такое мнение в эксклюзивной беседе с ФАН выразил военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что стране необходимо больше военной помощи, чем она получается сейчас.
«Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в десять раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки», — написал замглавы украинского МИД.
По словам собеседника ФАН, речь уже идет не просто о наглости киевских властей, которая давно вышла за рамки дозволенного. Дело в том, что Киев пытается переложить вину на своих так называемых западных партнеров:
«Украина пытается свалить ответственность за провал своего наступления, провал своих боевых действий на то, что США и некоторые европейские государства не оказали ей достаточную поддержку. Поэтому виноват в этот Запад. А тот в свою очередь сваливает все на Украину: мы вам и технику поставляли, и деньги давали, мы и обучали вас и ваших солдат, офицеров, и так далее и тому подобное. А вы, бестолочи, не умеете воевать, поэтому все проигрываете».
Эксперт добавил, что западным странам уже давно стало понятно, что Россию им не одолеть.
«Очевидно, что воевать с ракетно-ядерным государством, каким является Российская Федерация и мысленно одержать победу над ней невозможно. Те же американцы не в состоянии даже победить в противостоянии с Северной Кореей, что тут тогда говорить о нашей стране», — заключил Литовкин.
Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что в странах Европейского союза зарождаются антиукраинские настроения. При этом о прекращении поставок вооружений на Украину начинают говорить не только общественные активисты, но и многие политики.