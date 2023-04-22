Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у побережья Индонезии

Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрировали у побережья Индонезии. О землетрясении сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр колебания земной коры находился в 191 км к юго-западу от города Париаман. В указанном населенном пункте проживают 92,1 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 42 км.
Информация о пострадавших в результате землетрясения не поступала. На данный момент угроза цунами также не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в море Банда у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Очаг сейсмической активности залегал на глубине десяти километров.