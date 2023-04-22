Школьники из ЛНР и ДНР примут участие во всероссийской олимпиаде по математике на территории «Сириуса»

Представители пресс-центра «Сириуса» рассказали ТАСС, что в этом году в финал олимпиады прошли 487 учеников со всех регионов страны. Кроме того, в сообщении сказано, что дети из ДНР и ЛНР прошли «весь олимпиадный путь, начиная от школьного и муниципального этапов на платформе «Сириус.Курсы» и заканчивая заключительными этапами» Всероссийской олимпиады учащихся.