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Школьники из ЛНР и ДНР примут участие во всероссийской олимпиаде по математике на территории «Сириуса»

Общество
Школьники из ЛНР и ДНР примут участие во всероссийской олимпиаде по математике на территории «Сириуса»

В образовательном центре поддержки одаренных детей в РФ «Сириус» пройдет заключительный этап всероссийской олимпиады по математике, в которой впервые будут участвовать школьники из Луганской и Донецкой народных республик.

Представители пресс-центра «Сириуса» рассказали ТАСС, что в этом году в финал олимпиады прошли 487 учеников со всех регионов страны. Кроме того, в сообщении сказано, что дети из ДНР и ЛНР прошли «весь олимпиадный путь, начиная от школьного и муниципального этапов на платформе «Сириус.Курсы» и заканчивая заключительными этапами» Всероссийской олимпиады учащихся.

Ранее стало известно, что под руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в новых регионах страны восстановлены около 267 общеобразовательных учреждений.
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