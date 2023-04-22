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Священник Константин Харитонов назвал новые гонения на каноническую церковь желанием уничтожить УПЦ

Общество
Священник Константин Харитонов назвал новые гонения на каноническую церковь желанием уничтожить УПЦ

Еще один храм Украинской православной церкви подвергся гонениям со стороны раскольников. Священник Константин Харитонов считает эти действия желанием уничтожить УПЦ.

Корень этих гонений он видит в Западе, который направляет власти Украины предпринимать определенные меры против канонической церкви. Священник добавил, что всевышний допустил гонения, чтобы люди увидели истину и зло. Однако Харитонов заявил, что в конечном итоге господь все расставит на свои места, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Неизвестные ранее пытались захватить храм УПЦ в селе Требухов Киевской области. Среди участников были люди в военной форме, они хотели прорваться внутрь.
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