Священник Константин Харитонов назвал новые гонения на каноническую церковь желанием уничтожить УПЦ

Корень этих гонений он видит в Западе, который направляет власти Украины предпринимать определенные меры против канонической церкви. Священник добавил, что всевышний допустил гонения, чтобы люди увидели истину и зло. Однако Харитонов заявил, что в конечном итоге господь все расставит на свои места, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».