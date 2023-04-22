Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Баня-Луке сыграет против серба Душана Лайовича

Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Баня-Луке сыграет против серба Душана Лайовича

Определился второй финалист профессионального теннисного турнира категории ATP 250 в Баня-Луке в Боснии и Герцеговине. Им стал сербский спортсмен Душан Лайович, который в решающим поединке состязания встретится с россиянином Андреем Рублевым, передает RT.

На стадии полуфинала спортсмен из Сербии переиграл на корте своего соотечественника Миомира Кецмановича со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Сербское противостояние на ракетках продолжалось три часа.

Ранее спортивные корреспонденты сообщили, что россиянин Рублев прошел в финал теннисного турнира в Баня-Луке после победы над словаком Алексом Молчаном.
андрей рублев Баня-Лука теннис финал
Военкоры ФАН