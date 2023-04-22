«Голландский Нострадамус» Фрэнк Хугербитс предупредил о мощном землетрясении на Дальнем Востоке

Фрэнк Хугербитс, прозванный «голландским Нострадамусом», предсказал сильное землетрясение на Дальнем Востоке. Он стал известен после того, как предостерег Турцию от толчков за 3 дня до стихийного бедствия.
Хугербитс работает в институте Solar System Geometry Survey, используя технологии, которые по расположениям звезд помогают прогнозировать сейсмические события, соответствующие катастрофам прошлых лет.
Специалист заявил, что на Дальнем Востоке произойдет землетрясение магнитудой около 9. Вероятность такого исхода — 60%. Шансы на то, что магнитуда превысит 6, составляют 80%.
Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Иркутской области. По ощущениям бальная амплитуда соответствовала 3—4, сообщает МЧС по региону.