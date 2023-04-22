Политический аналитик Колчин предположил выдворение дипломатов РФ из стран Прибалтики и Польши вслед за ФРГ

После выдворения российских дипломатов из ФРГ можно ожидать аналогичных шагов от Польши и стран Прибалтики. Об этом заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам аналитика, Германия выслала сотрудников российской дипмиссии не по своей воле, но при этом Берлин создает своими действиями новый тренд. Такой политический шаг со стороны ФРГ продиктован позицией США, которую Белый дом навязывает Европе.
«Вслед за Германией подобные меры могут повторить в первую очередь лидеры русофобского фронта Европе: это Польша и страны Прибалтики», — предположил Колчин.
Ранее стало известно, что власти Германии выслали сотрудников дипведомства РФ из страны. В ответ на этот шаг в МИД России объявили о выдворении более 20 немецких дипломатов.