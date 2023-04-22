По Указу Николая I: завершение конструирования важнейшего института внешней политики

22 апреля 1832 года Указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.
Разумеется, отечественная дипломатия ведет свою историю отнюдь не от этой даты. Уже к X-XI столетиям на Руси сложилась структурированная посольская система — со времен великих князей Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого налаживаются контакты со многими дворами тогдашних государств.
Видимо, определенная реформа государственного аппарата была проведена после свержения ордынского ига и начале централизации Русского государства при Иване III, а его внук Иван IV Грозный создает подобие министерства иностранных дел — Посольский приказ.
Он вел внешнеполитические дела Российского царства до 1717 года, когда царь-реформатор Петр I создает систему коллегий. Среди них — Коллегию иностранных дел.
Далее последовала министерская реформа 1802 года, проведенная императором Александром I. Политикой страны занялось восемь министерств и среди них — иностранных дел. При этом Коллегия иностранных дел не упраздняется, но входит как структурное подразделение в состав МИД.
Указ от 22 апреля 1832 года завершил реформу, начатую Александром I, выстроив окончательную структуру российского внешнеполитического ведомства. Коллегия упразднялась, в министерстве было создано несколько департаментов — Азиатский, который к тому моменту уже имелся, Департамент внешних сношений (бывшая Секретная экспедиция Коллегии, соединенная с канцелярией министерства), Департамент внутренних сношений (слияние Публичной неполитической экспедиции с экспедицией консульских дел) и Департамент хозяйственных и счетных дел.
Так завершилась реорганизация министерства, хотя окончательная точка была поставлена с принятием первого закона (уже не указа) о министерстве иностранных дел.