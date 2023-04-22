По Указу Николая I: завершение конструирования важнейшего института внешней политики

Указ от 22 апреля 1832 года завершил реформу, начатую Александром I, выстроив окончательную структуру российского внешнеполитического ведомства. Коллегия упразднялась, в министерстве было создано несколько департаментов — Азиатский, который к тому моменту уже имелся, Департамент внешних сношений (бывшая Секретная экспедиция Коллегии, соединенная с канцелярией министерства), Департамент внутренних сношений (слияние Публичной неполитической экспедиции с экспедицией консульских дел) и Департамент хозяйственных и счетных дел.