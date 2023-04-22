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Актер Аль Пачино отказался от роли Хана Соло в фильме «Звездные войны» из-за непонимания сюжета

Шоу-бизнес
Актер Аль Пачино отказался от роли Хана Соло в фильме «Звездные войны» из-за непонимания сюжета

Американский актер и режиссер Аль Пачино отказался от роли Хана Соло в фильме «Звездные войны», поскольку не мог понять смысл проекта. Об этом сообщает издание Variety.

Аль Пачино рассказал, что после успеха «Крестного отца» его приглашали в различные проекты, включая «Звездные войны», за которые ему предложили большой гонорар. Однако он отказался, не понимая сюжета. Актер признал, что исполнивший эту роль Харрисон Форд обязан ему карьерой.

Ранее Клим Шипенко стал режиссером первого фильма в мире, снятого в космосе. Сумма сборов от картины «Вызов» почти в восемь раз превысила сборы «Экипажа» при первых продажах.
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