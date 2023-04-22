Актер Аль Пачино отказался от роли Хана Соло в фильме «Звездные войны» из-за непонимания сюжета

Аль Пачино рассказал, что после успеха «Крестного отца» его приглашали в различные проекты, включая «Звездные войны», за которые ему предложили большой гонорар. Однако он отказался, не понимая сюжета. Актер признал, что исполнивший эту роль Харрисон Форд обязан ему карьерой.