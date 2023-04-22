Писательница Джоан Роулинг готова к потоку негатива в отношении сериала про Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг в социальных сетях поделилась, что готова к наплыву негатива из-за ее нового проекта, поэтому «запаслась шампанским».
Она с иронией отнеслась к очередному бойкоту от активистов. Роулинг поделилась, что ненавистники готовят нападки на нее из-за нового проекта по Гарри Поттеру, поэтому она «запаслась шампанским».
Отмечается, что писательница будет исполнительным продюсером фэнтезийного сериала. Перезапуск франшизы является проектом кинокомпании Warner Bros и онлайн-кинотеатра HBO Max.
Ранее пользователи Сети негативно высказались о компании HBO из-за привлечения к сериалу про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Они припомнили высказывания автора о трансгендерных женщинах и заявили, что не хотят смотреть контент, произведенный таким человеком.