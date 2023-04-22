Швеция планирует отправить в Судан военнослужащих для помощи в эвакуации послов

Власти Швеции направят в зоны вооруженного конфликта в Судане отряд бойцов для организации мероприятий, направленных на эвакуацию членов дипломатической миссии в стране, а также других подданных королевства.
На пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон отметил, что военные при необходимости будут «самостоятельно и совместно с другими партнерами проводить мероприятия по защите, спасению и освобождению» людей. Известно, что в воскресенье, 23 апреля, парламент страны примет окончательное решение по этому вопросу.
Ранее Великобритания отправила более 100 сотрудников спецназа и военных парашютного полка в Африку, чтобы те выполнили операцию по спасению британских граждан в эпицентре столкновений в Республике Судан.