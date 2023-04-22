Жители украинского села Лисичево выступили против демонтажа памятника советскому солдату-освободителю

Жители украинского села Лисичево в Закарпатской области отказались демонтировать памятник советскому солдату-освободителю. Об этом сообщает Argumenti.ru.
Украинский активист-декоммунизатор по фамилии Поздняков выступал с инициативой демонтажа монумента в Лисичево, но местные жители не поддержали эту идею. Они единогласно выступили в защиту памятника советскому солдату-освободителю.
«Демонтируя памятник воинам-освободителям, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь», — заявили жители села.
Ранее комитет по законодательству Заксобрания Петербурга одобрил федеральный законопроект, предполагающий эвакуацию российских исторических и культурных памятников из других стран. Инициатива связана с риском их повреждения или уничтожения за границей.