Бразильский голеадор «Зенита» Малком вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Бразильский голеадор петербургского «Зенита» Малком вновь возглавил список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), передает RT.
26-летний форвард реализовал одиннадцатиметровый в игре 24-го тура против столичного ФК «Динамо». Таким образом, в активе у нападающего из Петербурга 17 забитых мячей в чемпионате России по футболу.
На втором месте по голевой результативности идет форвард «Спартака» голландец Квинси Промес — на его счету 16 голов. Замыкает тройку лидеров с 14 мячами нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский.
Ранее журналисты сообщили, что ФК «Зенит» намерен приобрести Сергея Пиняева, полузащитника «Локомотива», и нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в случае ухода бразильских легионеров.