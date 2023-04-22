Япония пошла в наступление: почему провалилось Лондонское морское соглашение 1930 года

В 1920-х годах международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом стабилизировались, особенно это было заметно на примере Китая после прихода к власти Чан Кайши. В то же время, в Европе политические деятели пропагандировали мир и отказ от войны. Вопрос мощи военно-морских флотов оставался острым, несмотря на Вашингтонскую конференцию 1921-1922 годов и заключенный на ней договор, который касался только линкоров и линейных крейсеров. Крейсеры других видов, эсминцы и подводные лодки оставались вне поля действия его статей, поэтому гонка морских вооружений продолжалась, что приводило к тяжелым финансовым последствиям и появлению проектов кораблей, не отвечающих требованиям из-за своих размеров.