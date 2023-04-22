Япония пошла в наступление: почему провалилось Лондонское морское соглашение 1930 года

Сегодня, 22 апреля, годовщина подписания Лондонского морского соглашения 1930 года — международного договора по ограничению морских вооружений. Он был призван ограничить гонку вооружений между морскими державами, однако на практике подстегнул ее, что привело к масштабным военным конфликтам в Атлантическом и Тихом океане. Подробнее — в материале ФАН.
В 1920-х годах международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом стабилизировались, особенно это было заметно на примере Китая после прихода к власти Чан Кайши. В то же время, в Европе политические деятели пропагандировали мир и отказ от войны. Вопрос мощи военно-морских флотов оставался острым, несмотря на Вашингтонскую конференцию 1921-1922 годов и заключенный на ней договор, который касался только линкоров и линейных крейсеров. Крейсеры других видов, эсминцы и подводные лодки оставались вне поля действия его статей, поэтому гонка морских вооружений продолжалась, что приводило к тяжелым финансовым последствиям и появлению проектов кораблей, не отвечающих требованиям из-за своих размеров.
В 1930 году в Лондоне проходила новая конференция, на которой участие принимали все пять держав, подписавшихся под Вашингтонскими соглашениями о морских вооружениях: Великобритания, США, Япония, Франция и Италия. Однако Франция и Италия покинули конференцию из-за взаимных противоречий. На конференции не было достигнуто общее соглашение, но стороны согласились не закладывать новые линкоры в определенный период и продолжили сокращать численность кораблей в своих флотах.
Кроме того, на конференции были определены классы кораблей и установлены общие лимиты и параметры. Корабль с водоизмещением до 1850 тонн и вооруженный артиллерией до 130 мм считался эсминцем, а корабль, превышавший эти параметры, считался крейсером. Крейсеры были поделены на два класса: легкие и тяжелые.
На Лондонской конференции было определено новое понятие — авианосцы. Это были корабли, предназначенные для взлета и посадки самолетов. Ограничений на класс авианосцев практически не было, но был запрет на постройку кораблей водоизмещением менее 10 000 тонн.
США, Япония и Великобритания активно развивали проектирование и строительство авианосцев. Важное условие договора — равное соотношение между флотами США и Англии по тоннажу кораблей разных классов. Это закрепило за США место ведущей морской державы. Великобритания же была вынуждена отказаться от «стандарта двух держав».
В 1930 году Япония согласилась на ограничение своих морских сил относительно США и Великобритании. Соотношение было закреплено в количестве кораблей и было установлено ограничение на общий тоннаж подводного флота. Франция и Италия, покинувшие конференцию, не затронули никаких интересов на Тихом океане. Подписанный договор удовлетворил всех его участников.
Однако милитаристские круги Японии, пользуясь поддержкой императора Хирохито, рассматривали согласие на условия западных держав как унизительное поражение. Лондонское морское соглашение вызвало противоречивые оценки, однако оно показало стремление договаривающихся сторон к компромиссу и недопущению новой гонки вооружений.
Вместе с тем соглашение не решило глобальных проблем, особенно, между США и Японией. При этом, технический аспект договора повлиял на дальнейшее развитие флотов всех стран, в первую очередь ведущих флотов мирного времени и Второй мировой войны.
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