The Times: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считал себя фюрером и королем

В произведении есть цитата, где Джонсон объясняет такие слова в свою сторону. Экс-премьер заявил, что должен контролировать каждую вещь. Джонсон назвал себя монархом, который принимает решения, передает The Times. Также в издании содержатся истории о резком отношении политика к критикам внутри Консервативной партии и к экс-редактору The Sunday Times Эмме Такер.