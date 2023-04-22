The Times: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считал себя фюрером и королем

Во время общения с подчиненными бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл себя фюрером и королем. Это следует из книги Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри».
В произведении есть цитата, где Джонсон объясняет такие слова в свою сторону. Экс-премьер заявил, что должен контролировать каждую вещь. Джонсон назвал себя монархом, который принимает решения, передает The Times. Также в издании содержатся истории о резком отношении политика к критикам внутри Консервативной партии и к экс-редактору The Sunday Times Эмме Такер.
Ранее стало известно о планах сторонницы экс-премьера Надин Доррис написать книгу о нем. Она хочет выпустить издание под названием «Политическое убийство Бориса Джонсона».