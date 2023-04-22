Автомобиль загорелся на МКАД рядом с Лианозовским кладбищем

Горящий автомобиль замечен на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Уточняется, что возгорание произошло на внешней стороне 83-го километра в районе Лианозовского кладбища. На место ЧП уже выехали оперативные службы Москвы.
Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Дептранс предупреждает водителей, что движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено, поскольку из шести полос заняты три.
Ранее сообщалось, что на 92-м километре Московской кольцевой автодороги произошла смертельная авария. Легковой автомобиль сбил женщину в состоянии алкогольного опьянения.