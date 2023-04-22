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Автомобиль загорелся на МКАД рядом с Лианозовским кладбищем

Происшествия
Автомобиль загорелся на МКАД рядом с Лианозовским кладбищем

Горящий автомобиль замечен на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что возгорание произошло на внешней стороне 83-го километра в районе Лианозовского кладбища. На место ЧП уже выехали оперативные службы Москвы.

Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Дептранс предупреждает водителей, что движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено, поскольку из шести полос заняты три.

Ранее сообщалось, что на 92-м километре Московской кольцевой автодороги произошла смертельная авария. Легковой автомобиль сбил женщину в состоянии алкогольного опьянения.
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