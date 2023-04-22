Американская компания построит на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160

Согласно тексту соглашения, первый из 20 реакторов предполагается подключить к сети до марта 2029 года. Галущенко подчеркнул, что это поможет компенсировать ущерб, который был нанесен теплоэнергетической инфраструктуре Украины. Подписание документов также говорит о том, что на территории Украины будет развернуто высокотехнологичное производство комплектующих для реакторов.