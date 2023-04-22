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Американская компания построит на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160

Политика
Американская компания построит на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160

Украинская компания «Энергоатом» заключила соглашение с фирмой из США Holtec International о строительстве до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Подписание документов проходило по видеосвязи, пишет РБК.

От американской компании Holtec International на оформлении сделки присутствовал исполнительный директор Крис Сингх, «Энергоатом» представлял президент фирмы Петр Котин. Также на подписании документов были министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по вопросам деятельности в Украине Риаз Аван.

Согласно тексту соглашения, первый из 20 реакторов предполагается подключить к сети до марта 2029 года. Галущенко подчеркнул, что это поможет компенсировать ущерб, который был нанесен теплоэнергетической инфраструктуре Украины. Подписание документов также говорит о том, что на территории Украины будет развернуто высокотехнологичное производство комплектующих для реакторов.
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