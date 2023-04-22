Сотрудники Русского дома в ЦАР провели мероприятия для детей из мусульманской общины

Банги, 22 апреля. Дети из центральноафриканской мусульманской общины посетили Русский дом, сотрудники которого подготовили серию развлекательных мероприятий.
Представители российской гуманитарной миссии установили для гостей карусели. Кроме того, работники центра прочитали для юных жителей республики лекцию об истории ислама РФ.
Отношения между Банги и Москвой уже не ограничиваются военно-технической или экономической сферой. Страны активно взаимодействуют в области культуры, и Русский дом вносит весомый вклад в развитие этого направления.
Ранее сотрудники центра провели для граждан ЦАР серию мероприятий, посвященных российской культуре. Пока южные жители республики развлекались на аттракционах, взрослые посмотрели фильмы режиссеров из РФ и посетили различные занятия.