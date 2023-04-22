Главный тренер «Баварии» Томс Тухель списал поражения ФК на тотальную усталость футболистов

Встреча проходила на стадионе в Майнце, и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. На 30-й минуте нападающий «Баварии» Садио Мане вывел гостей вперед. В середине второго тайма «Майнц» ответил голами Людовика Ажорка, Леандро Баррейро и Аарона Кариколя.