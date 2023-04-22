Главный тренер «Баварии» Томс Тухель списал поражения ФК на тотальную усталость футболистов

Главный тренер немецкого ФК «Бавария» Томас Тухель назвал причины поражения от «Майнца» в игре 29-го тура чемпионата Германии. По его мнению, футболисты клуба измотаны и тотально устали.
«Мы спим и измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей», — приводит слова наставника мюнхенцев издание Bayern & Germany.
Встреча проходила на стадионе в Майнце, и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. На 30-й минуте нападающий «Баварии» Садио Мане вывел гостей вперед. В середине второго тайма «Майнц» ответил голами Людовика Ажорка, Леандро Баррейро и Аарона Кариколя.
«Майнц» набрал 45 очков и идет шестым в Бундеслиге. «Бавария» с 59 очками продолжает лидировать в немецком чемпионате по футболу.
Ранее журналисты информировали, что ФК «Бавария» оштрафовала Садио Мане на 350 тысяч евро за драку.