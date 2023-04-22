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Главный тренер «Баварии» Томс Тухель списал поражения ФК на тотальную усталость футболистов

Спорт
Главный тренер «Баварии» Томс Тухель списал поражения ФК на тотальную усталость футболистов

Главный тренер немецкого ФК «Бавария» Томас Тухель назвал причины поражения от «Майнца» в игре 29-го тура чемпионата Германии. По его мнению, футболисты клуба измотаны и тотально устали.

«Мы спим и измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей», — приводит слова наставника мюнхенцев издание Bayern & Germany.

Встреча проходила на стадионе в Майнце, и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. На 30-й минуте нападающий «Баварии» Садио Мане вывел гостей вперед. В середине второго тайма «Майнц» ответил голами Людовика Ажорка, Леандро Баррейро и Аарона Кариколя.

«Майнц» набрал 45 очков и идет шестым в Бундеслиге. «Бавария» с 59 очками продолжает лидировать в немецком чемпионате по футболу.

Ранее журналисты информировали, что ФК «Бавария» оштрафовала Садио Мане на 350 тысяч евро за драку.
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