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Польские СМИ заявили о подготовке Варшавы к вооруженному столкновению с Россией

Политика
Польские СМИ заявили о подготовке Варшавы к вооруженному столкновению с Россией

На официальном сайте Министерства национальной обороны Польши опубликован проект документа, в котором представлен план по управлению государством в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает местное издание Business Insider Polska.

Подобное законодательное решение расширяет обязанности премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого практически до максимальных полномочий, а также подразумевает создание новой должности в государственной обороне страны. Таким образом, польское СМИ считает, что Варшава готовится к вооруженному конфликту с Россией, чтобы в дальнейшем завоевать западные территории Украины.

Ранее бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский сам готов отдать Польше западные регионы страны за помощь в захвате Крымского полуострова.
Украина польша россия Матеуш Моравецкий вооруженный конфликт
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