Польские СМИ заявили о подготовке Варшавы к вооруженному столкновению с Россией

Подобное законодательное решение расширяет обязанности премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого практически до максимальных полномочий, а также подразумевает создание новой должности в государственной обороне страны. Таким образом, польское СМИ считает, что Варшава готовится к вооруженному конфликту с Россией, чтобы в дальнейшем завоевать западные территории Украины.