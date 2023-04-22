Польские СМИ заявили о подготовке Варшавы к вооруженному столкновению с Россией

На официальном сайте Министерства национальной обороны Польши опубликован проект документа, в котором представлен план по управлению государством в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает местное издание Business Insider Polska.
Подобное законодательное решение расширяет обязанности премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого практически до максимальных полномочий, а также подразумевает создание новой должности в государственной обороне страны. Таким образом, польское СМИ считает, что Варшава готовится к вооруженному конфликту с Россией, чтобы в дальнейшем завоевать западные территории Украины.
Ранее бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский сам готов отдать Польше западные регионы страны за помощь в захвате Крымского полуострова.