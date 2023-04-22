Выброшенный в мусорный бак корпус иностранного гранатомета нашли в Раменском

Корпус гранатомета иностранного производства обнаружили в городе Раменское в Подмосковье. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале.
По информации источника издания, в мусорном баке находился только корпус. Самого снаряда внутри не оказалось. Правоохранительные органы уже изъяли находку. Прочие обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.
Ранее на территории городского округа Щелково в Подмосковье прохожий заметил на земле подозрительный предмет. Для оценки ситуации на место отправились специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Пересвет» регионального ГУ Росгвардии. По итогам исследования предмета выяснилось, что речь идет о муляже ручной гранаты Ф-1.