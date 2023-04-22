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Выброшенный в мусорный бак корпус иностранного гранатомета нашли в Раменском

Происшествия
Выброшенный в мусорный бак корпус иностранного гранатомета нашли в Раменском

Корпус гранатомета иностранного производства обнаружили в городе Раменское в Подмосковье. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале.

По информации источника издания, в мусорном баке находился только корпус. Самого снаряда внутри не оказалось. Правоохранительные органы уже изъяли находку. Прочие обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее на территории городского округа Щелково в Подмосковье прохожий заметил на земле подозрительный предмет. Для оценки ситуации на место отправились специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Пересвет» регионального ГУ Росгвардии. По итогам исследования предмета выяснилось, что речь идет о муляже ручной гранаты Ф-1.
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