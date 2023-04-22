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Боевик СДС застрелил ребенка в лагере Аль-Хол на севере Сирии

Весь мир
Боевик СДС застрелил ребенка в лагере Аль-Хол на севере Сирии

Несовершеннолетний беженец был застрелен на территории лагеря Аль-Холь к востоку от Хасаки.

Боевик «Сирийских демократических сил» (СДС) застрелил ребенка на территории лагеря беженцев Аль-Холь к востоку от города Хасака, передает SANA.

Причину и подробности произошедшего пресса не сообщила. Тем не менее событие сложно назвать необычным: подконтрольные США формирования, состоящие преимущественно из курдов, регулярно совершают преступления в отношении местных жителей.

Уже неоднократно появлялись сведения о том, что боевики занимаются грабежами и разбоем. При этом американские войска, которые незаконно вторглись в северные регионы Сирии, нисколько не пытаются соблюдать правопорядок на оккупированных территориях, однако методично разворовывают полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию.

Практически аналогичная ситуация сложилась и в районах республики, контролируемых протурецкими группировками, которые не гнушаются грабежами и насилием. Кроме того, как эти, так и проамериканские формирования принудительно вербуют в свои ряды местное население.

В настоящее время беженцы из лагеря Аль-Холь фактически находятся в заложниках у СДС. Условия их жизни близки к гуманитарной катастрофе. По данным СМИ, людям остро не хватает продуктов питания, воды и медикаментов, причем боевики и их американские кураторы не пытаются помочь нуждающимся.
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