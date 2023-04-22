Уже неоднократно появлялись сведения о том, что боевики занимаются грабежами и разбоем. При этом американские войска, которые незаконно вторглись в северные регионы Сирии, нисколько не пытаются соблюдать правопорядок на оккупированных территориях, однако методично разворовывают полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию.