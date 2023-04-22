Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказался по поводу военных и политических лидеров Киева и Вашингтона в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он заявил, что именно жадность до прибыли от военного конфликта объединяет лидеров США и Украины. По его словам, нынешний кризис является настолько прибыльным для Вашингтона, что пойти на разрешение конфликта Белый дом не готов.
Соединенным Штатам финансово выгодно такое положение. Полковник заявил, что Вашингтон хорошо зарабатывает как на производстве и доставке оружия на Украину, так и на подготовке бойцов ВСУ.
Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что вторжение США и Польши на Западную Украину чревато катастрофой. Потенциальное решение двух стран может привести к прямому столкновению с ВС России.