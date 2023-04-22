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Четыре человека пострадали в результате столкновения троллейбуса со световой опорой в Ижевске

Происшествия
Четыре человека пострадали в результате столкновения троллейбуса со световой опорой в Ижевске

Троллейбус столкнулся со световой опорой в Ижевске. В результате ДТП с участием общественного транспорта пострадали четыре человека — они получили травмы разной степени тяжести, сообщает управление ГИБДД по Удмуртии.

Все случилось около 16:50 по местному времени (15:50 по московскому времени). По данным ведомства, водитель троллейбуса начал движение от остановки «улица Кирова» в сторону центра Ижевска и врезался в опору.

В момент аварии в салоне троллейбуса находились 25 человек. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали инцидента.
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