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Французский профсоюз CGT пригрозил обесточить Каннский фестиваль и «Ролан-Гаррос» в знак протеста властям

Общество
Французский профсоюз CGT пригрозил обесточить Каннский фестиваль и «Ролан-Гаррос» в знак протеста властям

Ведущий профсоюз в сфере энергетической отрасли Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозил властям оставить без света Каннский фестиваль и турнир «Ролан Гаррос» в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщили французские СМИ.

Профсоюзы накануне отказались от встречи с подписавшим скандальную пенсионную реформу президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они, вместо этого, призвали устроить «исключительный и народный» протест 1 мая.

Помимо Каннского фестиваля и турнира «Ролан Гаррос», недовольные политикой властей намерены обесточить еще несколько масштабных мероприятий. Специализирующийся на вопросах энергетики экономист Анна Крети подтвердила, что у CGT действительно имеется техническая возможность это сделать.

«В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан-Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте», — сказано в заявлении профсоюза.

Ранее Макрон подписал вызвавший массовую волну протестов во Франции закон о пенсионной реформе, который предполагает повышение предельного возраста на два года. Сейчас президент продолжает свое турне по стране, невзирая на ненависть со стороны собственных граждан.
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