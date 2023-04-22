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Певица Вика Цыганова раскритиковала российских звезд на ММКФ за пошлость и безвкусицу

Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова раскритиковала российских звезд на ММКФ за пошлость и безвкусицу

Известная российская певица Вика Цыганова раскритиковала российских знаменитостей за их наряды на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Исполнительница оценила внешний вид звезд фразой «пошло и безвкусно», пишет интернет-издание «СтарХит».

Оценивая внешний вид актрис Настасьи Самбурской и Анны Хилькевич, а также девушки-блогера Иды Галич и певицы Жасмин, артистка заявила, что они выглядят достаточно однотипно и примитивно.

«Кто эти люди? Это актрисы? Какой примитив, простите меня. Выглядит пошло и безвкусно!» — написала знаменитость под публикацией издания.

Такая реакция заслуженной артистки Республики Тыва неудивительна. звезда сериала «Универ» Самбурская появилась на красной дорожке 45-го фестиваля кино в Москве в откровенном образе — с глубоким разрезом декольте, обнажающем часть груди.

Ранее обозреватели привели слова директора ММКФ Ивана Кудрявцева о возможных причинах, которые помешали многим режиссерам приехать на фестиваль.
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