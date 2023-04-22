Режиссер Гай Ричи закончил работу над новым фильмом с Генри Кавиллом «Министерство неджентльменской войны»

Съемки фильма «Министерство неджентльменской войны» режиссера Гая Ричи подошли к концу. Об этом рассказал певец Алан Ричсон в своих соцсетях.
Он назвал сотрудничество с режиссером самым невероятным опытом в своей жизни. Певец выделил работу актера Генри Кавилла, назвав его «лидером на площадке с беспрецедентной рабочей этикой».
Фильм основан на книге Дэмиена Льюиса. В съемках ленты о Второй мировой войне участвовали: Кэри Элвес, Эйса Гонсалес, Алекса Петтифер и другие. Дата выхода не афишируется.
Ранее российская драма «Вызов» обогнала в прокате «Форсаж 9» и «Джона Уика 4» при дебютном показе. Кинолента является прецедентной, так как это первый фильм, снятый в космосе.