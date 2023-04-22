Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП в Башкирии, Новгородской и Челябинской областях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах крупных ДТП в Башкирии, Новгородской и Челябинской областях. Распоряжение получили руководители региональных СУ СК РФ, говорится в Telegram-канале ведомства.
Речь идет о трех резонансных авариях, в которых пострадали десятки человек, один погиб. Первое произошло на трассе в Башкирии, где микроавтобус столкнулся с Mazda. В результате ДТП четверо граждан получили травмы, а водитель иномарки скончался. Правоохранители организовали процессуальную проверку по факту аварии.
В Новгородской области на магистрали перевернулся рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter. В салоне находились 14 человек, семеро из них пострадали и были госпитализированы. В числе попавших в больницу оказалась несовершеннолетняя. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Третье ДТП, на которое Бастрыкин обратил внимание, произошло на магистрали под Челябинском. В результате столкновения маршрутки с легковушкой медицинская помощь потребовалась шести пассажирам. По данному факту СК РФ организовал доследственную проверку по статье 238 УК РФ. После ее окончания будет принято процессуальное решение.