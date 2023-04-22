Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП в Башкирии, Новгородской и Челябинской областях

Речь идет о трех резонансных авариях, в которых пострадали десятки человек, один погиб. Первое произошло на трассе в Башкирии, где микроавтобус столкнулся с Mazda. В результате ДТП четверо граждан получили травмы, а водитель иномарки скончался. Правоохранители организовали процессуальную проверку по факту аварии.