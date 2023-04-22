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Тройной взрыв в центральной части Мали унес жизни девяти человек

Происшествия
Тройной взрыв в центральной части Мали унес жизни девяти человек

В городе Севарэ в государстве Западной Африки Мали произошел взрыв. Его жертвами стали не менее девяти человек.

По предварительной информации от местных властей, в результате происшествия в Севарэ пострадали 60 мирных жителей. Также удар привел к разрушению 20 домов, сообщает Reuters. Допускают, что в городе был тройной взрыв.

Ранее сообщалось о взрыве в угольной шахте в Кукунубе в Колумбии. Он привел к смерти трех человек. Четверо шахтеров числились как пропавшие без вести. По информации национального агентства по горному делу государства, спастись удалось четверым горнякам.
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