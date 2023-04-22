Тройной взрыв в центральной части Мали унес жизни девяти человек

В городе Севарэ в государстве Западной Африки Мали произошел взрыв. Его жертвами стали не менее девяти человек.
По предварительной информации от местных властей, в результате происшествия в Севарэ пострадали 60 мирных жителей. Также удар привел к разрушению 20 домов, сообщает Reuters. Допускают, что в городе был тройной взрыв.
Ранее сообщалось о взрыве в угольной шахте в Кукунубе в Колумбии. Он привел к смерти трех человек. Четверо шахтеров числились как пропавшие без вести. По информации национального агентства по горному делу государства, спастись удалось четверым горнякам.