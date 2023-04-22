Закопавшего любовницу и ее дочь-подростка под сараем убийцу из Ростовской области задержали спустя семь лет

Мужчина признался в убийстве и рассказал, что совершить преступление ему помогла жена, сообщает РЕН ТВ.
Осенью 2016 года пропали 43-летняя жительница Ростовской области и ее 14-летняя дочь. Бывший супруг убитой обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении и спустя семь лет полиции удалось найти преступника.
Выяснилось, что супруга убийцы застала его с любовницей и устроила скандал. Мужчина решил расправиться с возлюбленной и ее дочерью и попросил жену помочь закопать тела под сараем. Отмечается, что ему может грозить пожизненное лишение свободы. На данный момент полиция разыскивает супругу убийцы.
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