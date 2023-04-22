Спасатели ведут борьбу с огнем на 400 «квадратах» городской свалки в Рязани

Сообщение о возгорании мусора на свалке в Рязани поступило в 17:32 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Известно, что на месте пожара общей площадью 400 квадратных метров работают четыре трактора, поливомоечная машина, семь грузовиков с грунтом, а также две автоцистерны и восемь специалистов от Министерства по делам гражданской обороны РФ, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В настоящий момент проводятся мероприятия по засыпке места горения.
Ранее огонь охватил склад в Краснодаре на площади 450 квадратных метров. Для тушения были использованы пять пожарных стволов Delta, а также проводилась разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы.