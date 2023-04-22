Спасатели ведут борьбу с огнем на 400 «квадратах» городской свалки в Рязани

Известно, что на месте пожара общей площадью 400 квадратных метров работают четыре трактора, поливомоечная машина, семь грузовиков с грунтом, а также две автоцистерны и восемь специалистов от Министерства по делам гражданской обороны РФ, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В настоящий момент проводятся мероприятия по засыпке места горения.