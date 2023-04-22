Bloomberg: Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ может запретить транзит ряда товаров

Евросоюз может ограничить транзит широкого спектра высокотехнологичных товаров и некоторых видов транспортных средств в рамках 11-го пакета санкций. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, ограничение на транзит транспортных средств связано с тем, что Россия якобы может использовать их в ходе украинского конфликта. Также в пакет включат некоторые компании и организации РФ.
Кроме того, в новом комплексе ограничительных мер появится около 30 новых позиций. При этом в издании отметили, что госкорпорация «Росатом» с высокой вероятностью не попадет под рестрикции.
Ранее появилась информация, что 11-й пакет санкций ЕС ограничится ужесточением уже действующих ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что целью нового пакета станет ужесточение борьбы с обходом рестрикций.