Журавлев одолел серебряного призера Олимпиады в Токио и стал чемпионом РФ по фехтованию на рапирах

Россиянин Владислав Журавлев выиграл соревнования рапиристов и стал чемпионом России по фехтованию. Турнир проходит во Владикавказе, написали спортивные обозреватели РИА Новости.
В финальном поединке Журавлев одолел серебряного призера Олимпиады в Токио Кирилла Бородачева со счетом 15:14. Бронзовыми призерами чемпионата стали Тимур Арсланов и Захар Козлов.
Завершится чемпионат РФ по фехтованию через два дня, 24 апреля.
Отдельно стоит заметить, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля.
Ранее СМИ написали, что Польша отказалась организовывать Кубок мира по фехтованию из-за участия россиянок.