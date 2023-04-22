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Журавлев одолел серебряного призера Олимпиады в Токио и стал чемпионом РФ по фехтованию на рапирах

Спорт
Журавлев одолел серебряного призера Олимпиады в Токио и стал чемпионом РФ по фехтованию на рапирах

Россиянин Владислав Журавлев выиграл соревнования рапиристов и стал чемпионом России по фехтованию. Турнир проходит во Владикавказе, написали спортивные обозреватели РИА Новости.

В финальном поединке Журавлев одолел серебряного призера Олимпиады в Токио Кирилла Бородачева со счетом 15:14. Бронзовыми призерами чемпионата стали Тимур Арсланов и Захар Козлов.

Завершится чемпионат РФ по фехтованию через два дня, 24 апреля.

Отдельно стоит заметить, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля.

Ранее СМИ написали, что Польша отказалась организовывать Кубок мира по фехтованию из-за участия россиянок.
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