Экономист Владимир Григорьев допустил падение курса рубля в ближайшие недели

Курс рубля может снизиться на 2-4 позиции через одну или две недели. Об этом рассказал финансовый эксперт Владимир Григорьев.
По данным на 22 апреля, Центробанк установил курс доллара на уровне 81,49 рубля, а евро — 89,35 рубля. По словам Григорьева, в ближайшее время рубль будет сохранять стабильность, однако все же более вероятно ослабление национальной валюты. Поспособствовать этому может решение стран «Большой семерки» касательно полного запрета экспорта товаров в Россию.
«Если это произойдет, это ухудшит определенным образом экономическую ситуацию в России, потому что товары станут дороже и дефицитнее», — заявил Григорьев «Ленте.ру».
Если страны G7 примут положительное решение о прекращении поставок продукции в Россию, то стоимость рубля может снизиться на 2-4 позиции. Однако это решение будет временным и начнет стабилизироваться уже в мае-июне из-за перехода на новую формулу расчетов нефтяных доходов.
Ранее экономист Михаил Беляев ответил на самые частые вопросы о цифровом рубле. По его словам, такой тип валюты создан для обслуживания безналичного оборота.