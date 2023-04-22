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Экономист Владимир Григорьев допустил падение курса рубля в ближайшие недели

Экономика
Экономист Владимир Григорьев допустил падение курса рубля в ближайшие недели

Курс рубля может снизиться на 2-4 позиции через одну или две недели. Об этом рассказал финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По данным на 22 апреля, Центробанк установил курс доллара на уровне 81,49 рубля, а евро — 89,35 рубля. По словам Григорьева, в ближайшее время рубль будет сохранять стабильность, однако все же более вероятно ослабление национальной валюты. Поспособствовать этому может решение стран «Большой семерки» касательно полного запрета экспорта товаров в Россию.

«Если это произойдет, это ухудшит определенным образом экономическую ситуацию в России, потому что товары станут дороже и дефицитнее», — заявил Григорьев «Ленте.ру».

Если страны G7 примут положительное решение о прекращении поставок продукции в Россию, то стоимость рубля может снизиться на 2-4 позиции. Однако это решение будет временным и начнет стабилизироваться уже в мае-июне из-за перехода на новую формулу расчетов нефтяных доходов.

Ранее экономист Михаил Беляев ответил на самые частые вопросы о цифровом рубле. По его словам, такой тип валюты создан для обслуживания безналичного оборота.
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