Экономист Владимир Григорьев допустил падение курса рубля в ближайшие недели

По данным на 22 апреля, Центробанк установил курс доллара на уровне 81,49 рубля, а евро — 89,35 рубля. По словам Григорьева, в ближайшее время рубль будет сохранять стабильность, однако все же более вероятно ослабление национальной валюты. Поспособствовать этому может решение стран «Большой семерки» касательно полного запрета экспорта товаров в Россию.