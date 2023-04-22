Мохамед Салах вырвал для «Ливерпуля» победу у «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

Английский ФК «Ливерпуль», играя на родном стадионе, выиграл у футболистов «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура чемпионата Англии, передает РИА Новости.
Встреча в Ливерпуле закончилась со счетом 3:2. В составе «красных» дубль оформил португальский форвард Диогу Жота. А финальную точку в игре поставил мяч, забитый египетским нападающим Мохамедом Салахом на 70 минуте второго тайма. За «Ноттингем Форест» голы оформили валлийский защитник Неко Уильямс и английский атакующий хавбек Морган Гиббс-Уайт.
«Ливерпуль» набрал 50 очков и идет седьмым в Английской премьер-лиге. «Ноттингем Форест» с 27 очками располагается на 19-й позиции в турнирной таблице.
Напомним, что ничья «Арсенала» против «Вест Хэма» позволила «Манчестер Сити» сократить отставание от первого места в АПЛ.