Мохамед Салах вырвал для «Ливерпуля» победу у «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

Встреча в Ливерпуле закончилась со счетом 3:2. В составе «красных» дубль оформил португальский форвард Диогу Жота. А финальную точку в игре поставил мяч, забитый египетским нападающим Мохамедом Салахом на 70 минуте второго тайма. За «Ноттингем Форест» голы оформили валлийский защитник Неко Уильямс и английский атакующий хавбек Морган Гиббс-Уайт.