Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил журналисту госканала кувалду

Глава Белоруссии Александр Лукашенко вручил подарок журналисту государственного канала СТВ Григорию Азаренку на субботнике, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Президент уже второй год подряд участвует в благоустройстве государственного мемориального комплекса «Хатынь». Этой весной политик в составе своей бригады помогал высаживать деревья на территории. Также на республиканском субботнике присутствовал его сын Николай.
Лукашенко решил сделать подарок одному из журналистов. Он вручил корреспонденту государственного канала СТВ Григорию Азаренку кувалду. Президент Белоруссии приобнял работника СМИ и поправил его кепку со словами «чтоб знали».
Ранее Александр Лукашенко во время обращения к народу страны дал обещание сбросить лишний вес. По словам главы государства, он потолстел, несмотря на принятое им ранее решение по госрегулированию цен.