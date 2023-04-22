Загадка, завернутая в тайну: на 115-летие со дня рождения писателя Ефремова

Он родился 22 апреля 1908 года в деревне Вырица столичной тогда Петербургской губернии. Иван Антонович Ефремов — будущий ученый и писатель-фантаст — в юности во многом прошел путь, присущий миллионам представителей поколения первых советских лет.
В грозовом 1914 году его семья перебралась в Бердянск, где он поступил в гимназию, а в 1921 году выбрали местом жительства Петроград. Здесь юноша стал разнорабочим и на одном из предприятий одновременно учился на штурмана.
Весной 1924 года, окончив учебу, молодой Иван Ефремов отправился на Дальний Восток. Здесь он отходил матросом навигацию на Тихом океане, после чего вернулся в Ленинград. Стал студентом университета, поступив на биологическое отделение.
С середины 20-х в непрерывных экспедициях в самых разных уголках нашей страны. Последовали открытия, молодой ученый сделал блестящую карьеру. Кандидатская степень без защиты диссертации и степень доктора в тридцать с не большим. Ученый-палеонтолог проявил себя и как талантливейший писатель, начав создавать рассказы уже после первых экспедиций.
В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату, оттуда — во Фрунзе (ныне — Бишкек). Там он продолжал заниматься своими научными исследованиями в области палеонтологии. Затем также и стремительное восхождение на писательский Олимп.
Он ушел из жизни 5 октября 1972 года в возрасте 64 лет — вроде бы еще не старым. И вот со смертью писателя и ученого связана загадка (настоящая тайна) неразгаданная и по сей день.
Едва урна с прахом Ивана Антоновича была захоронена, как на его квартиру пожаловали сотрудники КГБ. На глазах изумленной, еще не отошедшей от горя супруги, они принялись проводить обыск, перевернув все верх дном.
Спустя пару месяцев по итогам обыска было заведено уголовное дело. Среди прочего в нем фигурировала такая формулировка: «Имеются материалы, дающие основание полагать, что Ефремов не является тем лицом, за которое он себя выдавал».
Уголовное дело возбудили по факту возможного убийства, закрыв его в 1974 году. Но еще много лет собирали документы в сорок томов.
Что же сподвигло чекистов на такие оперативные мероприятия?
Версии (ввиду того, что дело до сих пор находится под грифом «Секретно»), выдвигаются разные вплоть до совсем фантастических.
Ефремов, дескать, шпион, которого подменили во время одной из экспедиций.
И он даже не иностранный, но инопланетный разведчик.
Возможно, такое предположение пошло гулять с легкой руки Аркадия Стругацкого. Он в одном из интервью с иронией говорил, что в 70-е годы советские спецслужбы, не желая отставать от американцев, занялись конспирологией с инопланетным уклоном.