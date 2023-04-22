Первая иммерсивная постановка о музыканте Борисе Трояновском прошла на свежем воздухе в Пскове

Федеральный Псковский музей-заповедник организовал показ первого иммерсивного спектакля о музыканте Борисе Трояновском на открытом пространстве двора Поганкиных палат. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор псковского музея Светлана Мельникова.
Музыкальную постановку о русском виртуозе-балалаечнике подготовил Новоржевский народный театр вместе с блогером из Москвы Еленой Ворфоломеевой. В основе спектакля лежал процесс становления творчества Трояновского.
По словам Мельниковой, помимо театрального выступления, на территории музея-заповедника подготовлена выставка, на которой представлены личные фотографии и документы музыканта.
Ранее стало известно, что 30 апреля в ДК «Железнодорожников» в Санкт-Петербурге в рамках гастролей Камерного драматического театра города Минска будет представлена комедия по пьесе английского драматурга и писателя Робина Хоудона «Шикарная свадьба».