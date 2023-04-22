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Первая иммерсивная постановка о музыканте Борисе Трояновском прошла на свежем воздухе в Пскове

Общество
Первая иммерсивная постановка о музыканте Борисе Трояновском прошла на свежем воздухе в Пскове

Федеральный Псковский музей-заповедник организовал показ первого иммерсивного спектакля о музыканте Борисе Трояновском на открытом пространстве двора Поганкиных палат. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор псковского музея Светлана Мельникова.

Музыкальную постановку о русском виртуозе-балалаечнике подготовил Новоржевский народный театр вместе с блогером из Москвы Еленой Ворфоломеевой. В основе спектакля лежал процесс становления творчества Трояновского.

По словам Мельниковой, помимо театрального выступления, на территории музея-заповедника подготовлена выставка, на которой представлены личные фотографии и документы музыканта.

Ранее стало известно, что 30 апреля в ДК «Железнодорожников» в Санкт-Петербурге в рамках гастролей Камерного драматического театра города Минска будет представлена комедия по пьесе английского драматурга и писателя Робина Хоудона «Шикарная свадьба».
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