Первая иммерсивная постановка о музыканте Борисе Трояновском прошла на свежем воздухе в Пскове

Ранее стало известно, что 30 апреля в ДК «Железнодорожников» в Санкт-Петербурге в рамках гастролей Камерного драматического театра города Минска будет представлена комедия по пьесе английского драматурга и писателя Робина Хоудона «Шикарная свадьба».