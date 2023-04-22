Американские ученые создали диету для контроля артериального давления

Ученые из США разработали диету, которая помогает снизить кровяное давление и избавиться от приема лекарств. Об этом сообщают эксперты центра женского здоровья при медицинском факультете Нью-Йоркского университета в Лангоне.
Специалисты рекомендуют избегать всего соленого и увеличить употребление овощей и фруктов, которые богаты калием, магнием и кальцием. Также важно учитывать калорийность рациона и выбирать цельнозерновые продукты. Кроме того, нужно ограничить употребление бальзамического уксуса и оливкового масла. Такая диета поможет снизить кровяное давление без лекарств.
Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, какие продукты отрицательно влияют на желудок. Врач посоветовала не есть копченое мясо из-за высокого содержания вредных добавок и канцерогенов.