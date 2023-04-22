Американские ученые создали диету для контроля артериального давления

Специалисты рекомендуют избегать всего соленого и увеличить употребление овощей и фруктов, которые богаты калием, магнием и кальцием. Также важно учитывать калорийность рациона и выбирать цельнозерновые продукты. Кроме того, нужно ограничить употребление бальзамического уксуса и оливкового масла. Такая диета поможет снизить кровяное давление без лекарств.