Политолог Кошкин: парадигма силовой поддержки Западом Украины меняется на дипломатическую с уклоном на мирные переговоры

Именно Соединенные Штаты Америки организовали кризис вокруг Украины и заставляют своих союзников поставлять технику, боеприпасы, разворачивать предприятия военно-промышленного комплекса. Но сейчас мы видим рождение и развитие антиукраинских движений в некоторых европейских странах.
Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал сбор подписей в Италии за проведение общенародного референдума против военной помощи Украине.
«Я бы назвал подобные выступления весьма полезными для всего мира, особенно для Европы. Еще бы добавил к этому стремление министра обороны страны, Гуидо Крозетто, посадить Москву и Киев за стол переговоров. Его такой призыв, в принципе, и сопряжен с выступлениями и сбором подписей. Эти взаимно поддерживающие действия могут и должны стать целым движением в ЕС», — отметил спикер.
Он напомнил, что похожие акции встречаются и в Германии, где не только общественные активисты, но и ряд политических деятелей высказываются в пользу скоро окончания военных действий путем прекращения поставок оружия.
«Я глубоко убежден, что в целом, та силовая парадигма, с помощью которой США и их союзники хотели решить украинский вопрос, сегодня уже выдыхается. На смену ей приходит парадигма дипломатическая, которая, на мой взгляд, все-таки возобладает. Может быть, не сразу, но обязательно будет политическое решение этого конфликта», — считает собеседник ФАН.
По мнению Кошкина, самое главное, что движения за прекращения поддержки киевского режима рождаются не только на улицах, но и в высказываниях руководителей европейских государств о том, что союзникам Вашингтона надо прекращать этот конфликт.
Ранее демонстрацию против поставок оружия Украине устроили активисты Греции. Акция под лозунгом «НАТО, мы хотим мира!» прошла порту города Пирея.