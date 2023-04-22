«Это какой-то страшный сон»: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова об аресте брата в США

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова вышла на связь с подписчиками после новостей об аресте брата Леонида. Происходящее она назвала «страшным сном».
На своей странице в социальной сети актриса опубликовала пост, где пролила свет на ситуацию. Артистка подтвердила, что арестованным в США молодым человеком является ее родственник, которого обвиняют в жестоком убийстве.
«Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе», — написала она.
Волкова отметила, что она и семья находятся в шоке от этого. Однако дозвониться до брата или адвоката не получается. Актриса заявила, что на данный момент владеет той же информацией по ситуации, что и читатели СМИ.
Ранее стало известно о смерти двух уроженцев Петербурга во время пребывания в Майами. По подозрению в убийстве молодых людей арестовали Леонида Волкова.