Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Это какой-то страшный сон»: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова об аресте брата в США

Происшествия
«Это какой-то страшный сон»: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова об аресте брата в США

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова вышла на связь с подписчиками после новостей об аресте брата Леонида. Происходящее она назвала «страшным сном».

На своей странице в социальной сети актриса опубликовала пост, где пролила свет на ситуацию. Артистка подтвердила, что арестованным в США молодым человеком является ее родственник, которого обвиняют в жестоком убийстве.

«Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе», — написала она.

Волкова отметила, что она и семья находятся в шоке от этого. Однако дозвониться до брата или адвоката не получается. Актриса заявила, что на данный момент владеет той же информацией по ситуации, что и читатели СМИ.

Ранее стало известно о смерти двух уроженцев Петербурга во время пребывания в Майами. По подозрению в убийстве молодых людей арестовали Леонида Волкова.
волкова США арест убийство
Военкоры ФАН