Трое азербайджанских военных подорвались на минах и получили ранения в Нагорном Карабахе

Грузовик, в котором ехали азербайджанские военные, подорвался на мине в Нагорном Карабахе. В результате инцидента с машиной снабжения и взрыва второй, противопехотной мины, трое военнослужащих получили ранения, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Все случилось около 17:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). Грузовик перевозил средства обеспечения на позиции ВС Азербайджана, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар (Шушинский район). Боеприпас был заложен на проезжей части дороги и сдетонировал.
В итоге пострадали двое военных, находившихся в спецтранспорте, и еще один, который пришел им на помощь. Последний подорвался на противопехотной мине. Раненым оперативно оказали необходимую помощь, автомобиль снабжения в результате взрыва пришел в непригодное состояние.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил армянам в Карабахе выбрать между гражданством его страны и переездом. По словам политика, Армения должна официально признать регион частью азербайджанской территории.