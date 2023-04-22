Трое азербайджанских военных подорвались на минах и получили ранения в Нагорном Карабахе

Все случилось около 17:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). Грузовик перевозил средства обеспечения на позиции ВС Азербайджана, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар (Шушинский район). Боеприпас был заложен на проезжей части дороги и сдетонировал.