Происхождение Ильича: историк Борис Туровский рассказал об отце и деде Владимира Ленина

Сегодня, 22 апреля 2023 года, исполняется 153 года со дня рождения Владимира Ленина (Ульянова). В связи с этой датой будет уместно вспомнить о тех, благодаря кому вождь мирового пролетариата появился на свет — его отце и деде.
Помочь корреспонденту ФАН разобраться с родословной Ильича вызвался историк и кавалер Императорского ордена Святой Анны III степени Борис Туровский.
«Конечно, сегодня стоит вспомнить о происхождении этого человека, оказавшего огромное влияние на российскую историю, — заметил эксперт. — Дед Владимира Ильича Ульянова — Николай Васильевич Ульянин был бывшим крепостным, перешедшим в мещанство города Астрахани, где работал портным. Его сын — Илья Николаевич Ульянин (отец вождя мирового пролетариата), впоследствии изменивший фамилию на более благозвучную «Ульянов», поступил в астраханскую гимназию, которую, надо отметить, окончил с золотой (по другим сведениям — с серебряной) медалью».
Так же блестяще, добавил собеседник ФАН, отец Ленина окончил физико-математический факультет Казанского университета.
«И все это происходило задолго до отмены крепостного права в России! — заявил Туровский. — Благодаря своему усердию и таланту Илья Николаевич (уже Ульянов) дослужился до чина IV класса — действительного статского советника, став Его Превосходительством».
По словам историка, чин IV класса, равный генерал-майору, давал право на потомственное дворянство в Российской Империи.
«Так появился род потомственных дворян Ульяновых. Для людей, воспитанных на советских русофобских байках о бесправии простого народа и об отсутствии какой-либо перспективы для его представителей, может показаться фантастикой или выдумкой информация о том, что сын простого портного, да еще и бывшего крепостного, оканчивает гимназию, университет, становится генералом и, в придачу, потомственным дворянином», — рассказал эксперт.
Однако продолжил он, такова была реальная жизнь Российской Империи.
«Работа социальных лифтов. И это отнюдь не единичный случай — таких примеров можно привести тысячи. В той же самой Англии, так гордящейся своими «демократическими» традициями, в те года (1840–1850-е), да и значительно позже, «прыжок» из детей портного в генералы и, тем более, в дворяне был почти невозможен, — заметил Туровский. — Однако второе поколение дворян Ульяновых, как мы знаем, по-своему «отблагодарило» Россию».
Ранее историк Сергей Емельянов рассказал о роли Владимира Ленина в российской истории.