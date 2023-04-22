Политолог Павел Шипилин рассказал, для чего МИД Германии отослал более 20 российских дипломатов

К высылке из Германии более 20 российских дипломатов причастны власти США. Об этом ФАН рассказал политолог Павел Шипилин.
По словам эксперта, глава немецкого МИД Анналена Бербок является американским ставленником, которая выполняет волю Вашингтона по разрушения любых отношений с Российской Федерацией.
«Почему были взорваны американцами газопроводы? Почему американцы запретили своим европейским вассалам закупать у России газ и нефть? Это все звенья одной цепи. США добивается разрушения каких-либо взаимоотношений с Россией. Они рады, что мы вышли из Совета Европы. Будут рады, если мы покинем ОБСЕ», — сказал Шипилин.
Политолог добавил, что причины высылки российских дипломатов в МИД Германии не смогли никак обосновать, а потому их невозможно обвинить в нарушении Венской конвенции.
«Что касается конкретно этой высылки дипломатов, то обвинения немцев о том, что наши дипломаты что-то якобы разведывали – надумана. Они перечисляют, что дипломаты разведывали получение политической, экономической, военной и научной информации. Однако это как раз то, чем и должны заниматься дипломаты. Они мониторят СМИ, устанавливают контакты в научном сообществе, в правительстве. Это их работа. Со стороны МИД Германии – это очередной повод окончательно разрушить отношения с Россией», — отметил эксперт.
Также Павел Шипилин считает, что сегодня европейские политики являются исполнителями воли США, которые действуют в ущерб интересам граждан Евросоюза.
«За последние 50-60 лет отрицательная селекция в Европе привела к тому, что в политике ценится не профессионализм, а преданность Вашингтону. Яркий пример — Бербок, которая работает против Германии. Это уже не проамериканские политики, это чисто американские», — заключил политолог.
Напомним, ранее политолог Юрий Светов рассказывал о том, что из-за постоянного следования интересам США Евросоюз будет играть гораздо меньшую роль, чем страны Азии и Африки.