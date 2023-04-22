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В Росэнергоатоме заявили о желании США омрачить церемонию доставки топлива на АЭС «Аккую» в Турции

Политика
В Росэнергоатоме заявили о желании США омрачить церемонию доставки топлива на АЭС «Аккую» в Турции

США своими заявлениями о «неприкосновенных» технологиях на Запорожской атомной электростанции пытаются омрачить торжественное мероприятие по случаю доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую», заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

В эфире телеканала «Россия 24» советник подчеркнул, что подобные заявления США являются «американскими методами выжимания с рынка посредством абсолютно хамских, нахрапистых действий».

Следует отметить, что загрузка топлива на АЭС «Аккую», в строительстве которой принимают участие и российские специалисты, пройдет 27 апреля 2023 года. Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить церемонию по видеосвязи.
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