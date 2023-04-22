В Росэнергоатоме заявили о желании США омрачить церемонию доставки топлива на АЭС «Аккую» в Турции

Следует отметить, что загрузка топлива на АЭС «Аккую», в строительстве которой принимают участие и российские специалисты, пройдет 27 апреля 2023 года. Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить церемонию по видеосвязи.