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Россиянин Рублев прошел в финал теннисного турнира в Баня-Луке после победы над словаком Молчаном

Спорт
Россиянин Рублев прошел в финал теннисного турнира в Баня-Луке после победы над словаком Молчаном

Российский теннисист Андрей Рублев стал финалистом профессионального теннисного турнира категории ATP 250 в Баня-Луке в Боснии и Герцеговине, призовой фонд которого превышает 560 тысяч евро, сообщают корреспонденты РИА Новости.

В полуфинале россиянин выиграл у словака Алекса Молчана со счетом 6:2, 6:4. Для победы спортсмену из РФ потребовались 1 час 29 минут.

За главный трофей соревнований 25-летний Рублев поспорит с победителем сербского дерби между Душаном Лайовичем и Миомиром Кецмановичем. Первый причем на предыдущем круге выбил из состязания первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Россиянин, выигравший на прошлой неделе турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, продлил свою беспроигрышную серию до восьми матчей.

Ранее СМИ написали, почему испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне.
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