Петербургские депутаты предложили эвакуировать находящиеся под угрозой повреждения памятники за рубежом

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга одобрил федеральный законопроект, предполагающий эвакуацию российских исторических и культурных памятников с территории других стран. Об этом сообщает Радио Sputnik.
Добиваться возвращения историко-культурных монументов в Россию депутаты решили в связи с угрозой их повреждения или уничтожения за границей. Проект закона разработали в связи с волной вандализма в отношении российских памятников и их разрушением в ряде стран Евросоюза.
Ранее стало известно, что в Полтаве демонтируют памятники русскому поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину. Монументы до этого уже подвергались актам вандализма со стороны радикалов.