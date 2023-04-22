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Петербургские депутаты предложили эвакуировать находящиеся под угрозой повреждения памятники за рубежом

Общество
Петербургские депутаты предложили эвакуировать находящиеся под угрозой повреждения памятники за рубежом

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга одобрил федеральный законопроект, предполагающий эвакуацию российских исторических и культурных памятников с территории других стран. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Добиваться возвращения историко-культурных монументов в Россию депутаты решили в связи с угрозой их повреждения или уничтожения за границей. Проект закона разработали в связи с волной вандализма в отношении российских памятников и их разрушением в ряде стран Евросоюза.

Ранее стало известно, что в Полтаве демонтируют памятники русскому поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину. Монументы до этого уже подвергались актам вандализма со стороны радикалов.
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